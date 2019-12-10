السوداني ضحية "التنمر": "الناس بتتصور معايا في كل مكان"

قال جون منوث، الطالب السوداني ضحية واقعة التنمر، إنني تفاجئت عندما تمت دعوتي للمشاركة في حضور منتدى شباب العالم.



وأعرب "منوث" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"مع الإعلامية سارة حازم، عن سعادته بالدعوة للمشاركة في المنتدى، موجهًا تحية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "سعيد جدا بدعوة الرئيس السيسي لنا حفظه الله وأطال عمره، وحفظ شعب مصر".



وتابع: "استقبالي كان حافلا فور وصولي شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم، والناس بتتصور معايا في كل مكان".

