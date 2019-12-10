قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية برنامج تدريبي بجامعة أسيوط

نظمت جامعة أسيوط برنامجًا تدريبيًا في مجال قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية ضمن إطار خطة الجامعة طبقًا للأهداف الرئيسية للخطة الإستراتيجية الوطنية للحد من الفساد ومكافحته.



جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عانوس مستشار رئيس الجامعة للأمن واللواء عبد الرحمن سري مستشار رئيس الجامعة للأمن والأستاذ ناصر دويني مدير إدارة الأمن الجامعي والأستاذ خالد عمران مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.



وأضاف خالد عمران، إن الدورة تتضمن عدة محاضرات عن الأحكام العامة لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م، والسلوك الوظيفي للأستاذ الدكتور دويب حسين صابر كلية الحقوق، الوظيفة والعلاقة الوظيفية، التحرك في الوظائف للسيد مصطفي حسن علي أمين الجامعة المساعد، الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف للسيد عبد العليم عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، تقويم الآداء، الترقية، النقل، الندب، الحلول والإعارة للسيد محمود يونس أحمد مدير عام شئون العاملين وذلك بمشاركة أكثر من 50 متدرب من مختلف الكليات.