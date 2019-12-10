قيادة عمليات الرافدين تنفي نيتها لتفريق المتظاهرين في "ذي قار"

نفت قيادة عمليات اﻟﺮاﻓﺪﻳن اليوم الثلاثاء، وﺟﻮد أي ﻧﻮاﻳﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ المتظاهرين ﻓﻲ محافظة ذي ﻗﺎر بالعراق.



وﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ العمليات اﻟﻠﻮاء ﺟﺒﺎر اﻟﻄﺎﺋﻲ إن "ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﺑﺸﺄن ﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺤﺒﻮﺑﻲ وﺗﻔﺮﻳﻖ المتظاهرين وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻔﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻲ المحافظة وﻋﻮدة اﻟﺪوام ﻫﻮ ﻋﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ".



ودعا الطائي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ وﺳﺎﺋﻞ الإﻋﻼم إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف لإرﺑﺎك اﻟﻮﺿﻊ الأﻣﻨﻲ ﻓﻲ المحافظة وﺟﺮ المتظاهرين ﻟﻠﺼﺪام ﻣﻊ اﻟﻘﻮات الأﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء، مشيرا إلى أن ﻗﻴﺎدﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ وﺷﺮﻃﺔ ذي ﻗﺎر ﺗﻨﺴﻖ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ المتظاهرين ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ والمناطق المحيطة ﺑﻬﺎ وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ المندسة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﺣﺮف اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻤﻲ.



ﻣﻦ ﺟانبه، أﻛﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ذي ﻗﺎر اﻟﻌﻤﻴﺪ رﻳﺴﺎن اﻻﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ "إن اﻟﻘﻮات الأﻣﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن داﻋﻤﺔ وﺳﺎﻧﺪة لمطالب المتظاهرين السلميين ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق المشروعة"، لافتا إلى أنه تم إصدار أواﻣﺮ ﻣﺸﺪدة ﻟﺠﻤﻴﻊ المؤسسات الأﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﺿﺪ المتظاهرين ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻛﺎن.