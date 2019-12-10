مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي، وهي فشل انتقال "كهربا" إلى القلعة الحمراء في يناير خلال الانتقالات الشتوية.



وقال "شلبي"، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" الذي يذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إن محمود عبدالمنعم كهربا لن ينضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وأوضح أن الأهلي لن يستطيع قيد اللاعب في قائمته بسبب قيده في قائمة الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية، ووفقا للوائح لايجوز قيد لاعب في قائمة ناديين بدولة واحدة.



كانت انتشرت أخبار خلال الفترة الماضية حول اقتراب انتقال محمود عبدالمنعم كهربا إلى النادي الأهلي وتوقيع عقود انضمامه للفريق، على أن يكون لاعبًا في القلعة الحمراء بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.