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الزمالك يناشد جماهيره التسجيل عبر تذكرتي لاستخراج بطاقات المباريات
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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ناشد
مجلس إدارة
نادي
الزمالك جماهير
النادي
بالتسجيل عبر موقع
تذكرتي
لاستخراج بطاقة دخول المدرجات الخاصة بكل فرد من الجماهير .
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