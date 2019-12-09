طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

لم تتخيل دكتورة مشيرة شعراوي، نزيلة غرفة رقم ٢ جناح جراحة "د" بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن الطبيب الذي دخل غرفتها تمام الساعة السابعة للاطمئنان على صحتها قبل مغادرتها المستشفى ليس إلا حرامي.



"الدكتور الحرامي" دخل قصر العيني الفرنساوي وتسلل للداخل واستخدم أسانسير للصعود للدور الرابع وحدد الضحية ثم سرق شنطة إحدى المرضى وفر هاربا وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الدكتورة مشيرة شعراوي تتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وسرقة شنطة يد كانت بجوارها في الغرفة وبداخلها مبلغ ١٠ آلاف جنيه وعدد من الفيز والكارنيهات.



وذكرت المتضررة أنها أثناء جلوسها بمفردها داخل غرفة علاجها بقسم الجراحة فوجئت بحضور شخص أخبرها أنه طبيب وطلب منها توقيع الكشف عليها وبالفعل طلب منها أن تتقلب على جنبها وفي تلك اللحظة غافلها وسرق شنطة يدها وهرب، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم، وحصل "الدستور" على صورة المتهم وجار البحث عنه.