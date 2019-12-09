نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

توقعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم مجددًا، موضحة أن الانخفاض الحالي وصل بأسعار اللحوم لأقل من التكلفة، ما سبب مشكلة للمربيين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لازم الأسعار تزيد لتكون مجزية للمنتج والمستهلك، لأن لو المنتج خرج من السوق السلع ستتضاعف أسعارها، ما يضر بمصلحة المستهلك".



وأشارت إلى أن الوزارة تحاول مساعدة المربين، وعقدت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لمساعدة المربي الصغير لزيادة الإنتاج وتفادي المخاطر.



وشهدت أسعار الدواجن، انخفاضا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية ولكن رجح بعض الخبراء أن أسعار الدواجن سترتفع خلال أشهر الشتاء حيث إن انخفاض درجات الحرارة يؤدي لانخفاض الإنتاج فتلجأ المزارع لوضع نظام تدفئة ليحدث بعد ذلك الارتفاع في الأسعار على المستهلك.

