منظور: منتدى أسوان للسلام يستهدف دعوة الدول للاستثمار بإفريقيا

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن استضافة مدينة أسوان لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولى على مدار يومي 11 و12 من الشهر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتبارها عاصمة الشباب الإفريقي، وتأتي في إطار الجهود المُكثفة للرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وذلك لتعزيز العمل الإفريقي، والمساهمة في تفعيل مبدأ إيجاد حلول للمشكلات والأزمات التي تواجه دول القارة السمراء بشكل عام، ودعم عملية السلام وتحقيق التنمية الشاملة، بخطط إستراتيجية مُحكمة لصالح شعوب القارة.



وأضاف منظور، في بيان، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية سيناقش عددًا من القضايا التي تهم الشباب العربي والإفريقي وذلك من خلال عقد سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية وورش عمل وطاولات مُستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء، مُؤكدًا أن المنتدى سيناقش أيضًا سبل وآليات مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المُدمرة على المجتمع، وكل من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب العربي والإفريقي عن التطرف والهجرة غير الشرعية ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، وكذلك مكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.



كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المنتدى يهدف إلى دعوة كافة دول العالم للاستثمار في القارة الإفريقية، وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشاريع التنموية بالقارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، وهذا يصب في النهاية لمصلحة الشعوب العربية والإفريقية.



ويشارك في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، رؤساء الدول والحكومات، والمسئولون رفيعو المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي.