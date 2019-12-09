إغلاق ملاهي المنصورة بعد إصابة 14 طالبًا

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد، بتشكيل لجنة لإيقاف أعمال ملاهي بالمنصورة عن العمل وإغلاقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحبها، بعد تعرض تلاميذ مدرسة طلخا الرسمية للغات 2، لحادث سقوط من إحدى الألعاب فيها.



ووجّه محافظ الدقهلية بمرور اللجنة المشكلة على جميع الملاهي بالمحافظة لمعاينتها، وعرض تقرير مفصل عن حالتها ومدى توافر أدوات السلامة والأمان فيها.



وكلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بالتوجه للمستشفى وتوفير كافة أنواع العلاج اللازم والرعاية المطلوبة لطلاب مدرسة طلخا الرسمية للغات 2 المصابين، إثر إصابتهم في مدينة ملاهي بالمنصورة خلال رحلة.



وأكد محافظ الدقهلية أن "جميع التلاميذ البالغ عددهم 14 تلميذا وتلميذة بخير، وتم نقلهم لمستشفى السلاب بالمنصورة، وخروج 9 منهم بعد تحسن حالتهم، وتم عمل جبيرة باليد والقدم لاثنين وخروجهما، وحجز 3 تلاميذ للمتابعة والملاحظة".



وأوضح الدكتور أيمن مختار أن التلاميذ تعرضوا لحادث سقوط إحدى الألعاب بهم أثناء قضائهم رحلة مدرسية بمدينة ملاهي بارادايس بالمنصورة.