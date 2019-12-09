جميلة عوض طالبة علمي في "بنات ثانوي"

نشر المنتج أحمد السبكي، الـ"بوستر" الدعائي الأول لفيلمه الجديد "بنات ثانوي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت بطلة العمل جميلة عوض، خلال الـ"بوستر" وتفاصيل حول شخصيتها في الفيلم، وعلق "السبكي" على الصورة قائلًا: "٧ يناير بجميع دور العرض".



تجسد "جميلة" خلال الفيلم شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي، بمدرسة حكومية، ويناقش الفيلم مشكلات الفتيات، والشباب في هذه السن.



"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة.



يذكر أن الفيلم من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي.