استياء بين أهالي جنوب الجيزة بسبب تكرار حوادث "طريق الموت"

أبدى عدد من أهالي قرية سقارة بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، استيائهم من تكرار وقوع حوادث على طريق ترعة المريوطية، وجاء ذلك على خلفية سقوط سيارة ملاكى بالترعة، بمنطقة أبو النمرس، مساء أمس السبت، مما أسفر عن وفاة قائدها عبد الحميد صابر أبو هاشم وابنته البالغة من العمر ما يقرب من 3 سنوات غرقا.



فيما أكد بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بالجيزة، أنه قدم عددًا من طلبات الإحاطة داخل مجلس النواب لتنفيذ بناء سور المريوطية وهو الطريق السياحي المسمى لدى الأهالى بـ"طريق الموت"، خاصة مع استمرار نزيف الأرواح على هذا الطريق.



وأشار أبو غريب، إلى تنظيمه عدة لقاءات مع المحافظ خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المحافظ وافق على بناء السور إلا أنه لم يتم البدء فيه حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع الجهات المسئولة لسرعة بناء السور.



وشهدت ترعة المريوطية، مساء أمس السبت واقعة سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية، بمنطقة أبو النمرس، ما أسفر عن وفاة قائدها عبدالحميد صابر أبو هاشم وابنته البالغة من العمر ما يقرب من 3 سنوات غرقا.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة بأحد الغواصين لانتشال الجثتين، كما تم رفع السيارة من المياه.



فيما أعلن عدد من شباب مدن البدرشين وسقارة وميت رهينة وأبو صير وشبرامنت وأبو النمرس قد أعلنوا عن عزمهم لبناء حواجز أسمنتية على جانبي الطريق منعًا لسقوط مزيد من السيارات خلال الفترة المقبلة بالجهود الذاتية للأهالي.