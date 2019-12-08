نائب محافظ بني سويف: كنت عضوًا في الحزب الوطني قبل ثورة يناير

قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إنه من مواليد عام 1988، وتخرج في جامعة الأزهر، كلية تربية تنمية مجتمعات محلية.

وأوضح "حبش"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه انضم للعمل العام منذ أن كان في الصف الثالث الإعداداي، ومن خلال نماذج محاكاة برلمانات الشباب، وحصل على مقاعد ببرلمان الطلائع للشباب.

واستكمل أنه بدأ نشاطه الحزبي قبل الثورة، وكان أحد أعضاء الحزب الوطني، موضحًا أنه بعد الثورة انضم لحزب المصريين الأحرار، وتدرج به حتى وصل إلى عضو المكتب السياسي للحزب.

وأشار إلى أنه تم اختياره وترشيحه نائبًا للمحافظ ضمن تنسيقية الأحزاب، فهو له خلفية سياسية ويأتي من حزب ليس محسوبًا على الدولة.