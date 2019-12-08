شيريهان تتخلى عن حذرها في جلسة تصوير جديدة (صورة)

خضعت الفنانة شيريهان، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورة منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت شيريهان، بوجهها كاملًا ولكنها وضعت يدها على الجزء الأيسر منه حتى تخفي آثار العملية الجراحية التي خضعت لها قبل سنوات.



وجاءت الجلسة بعد احتفال شيريهان بعيد ميلادها الـ 55 والذي احتفل به جمهورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



من ناحية أخرى، قال المخرج هادي الباجوري، مؤخرًا في تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، والمُذاع عبر فضائية "روتانا"، إن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحي جديد باسم "كوكو شانيل" وأكد أنها كانت في أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".



مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.