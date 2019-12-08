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مصر

الأرصاد: طقس الأحد مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 22
شبين الكوم 15 22
طنطا 15 22
دمنهور 16 22
الإسكندرية 17 22
بلطيم 16 22
مطروح 17 21
السلوم 14 21
سيوة 09 23
بورسعيد 16 22
دمياط 17 22
الزقازيق 12 22
الإسماعيلية 10 22
السويس 14 23
العريش 13 22
رفح 12 22
رأس سدر 15 23
نخل 07 20
نويبع 16 24
طابا 11 20
كاترين 05 18
الطور 15 24
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 18 26
مرسى علم 19 25
الفيوم 14 23
بنى سويف 13 23
المنيا 12 22
أسيوط 11 23
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 12 24
أسوان 14 25
أبوسمبل 13 24
الوادي الجديد 15 23
شلاتين 18 28
أبو رماد 17 27
حلايب 20 25
رأس حدربة 19 25

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