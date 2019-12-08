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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 8 ديسمبر 2019

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الدلو ليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
مهنيًا: يستجد حدث يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، وترقب أوضاعًا مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسبًا لتحسين الوضع الحالي.
عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم، لكن الوقت لم يفت بعد وباستطاعتك تدارك الأمور.
صحيًا: يتعزز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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