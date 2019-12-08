دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أظهرت دراسة جديدة، أن الماريجوانا، من العلاجات التى يمكن أن تساعد فى القضاء على الصداع النصفي، وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبى.



ووجد الباحثون، أن الحشيش غير مرتبط بالصداع المفرط للأدوية، وهي مشكلة شائعة لمزيد من العلاجات التقليدية.



وأكد الباحثون، أن نتائج هذه الدراسة تتفق مع العديد من الدراسات السابقة، وكذلك مع الأدب التاريخي، حيث أن الحشيش يمتلك تاريخًا طويلًا من الاستخدام البشري في علاج الصداع النصفي.



أما عن الماريجوانا التي تساعد على تخفيف الصداع، فقد اقترح الباحثون أن القنب يمتلك خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات.



كما أنه يمتلك أيضًا خواصًا مضادة للصرع، بالإضافة إلى تأثيره أيضًا فى ضغط الدم، حيث يلعب دورا في التأثير على شدة الصداع النصفي.