غدًا.. وزيرة الصحة والسكان في زيارة للأقصر

قال مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن وزيرة الصحة ستزور محافظة الأقصر، غدًا الأحد؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



أضاف متحدث الصحة، في بيان اليوم، أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديدة يشمل محافظتي الأقصر وجنوب سيناء مطلع شهر مارس المقبل.



كانت وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم تأجيل زيارة وزيرة الصحة، إلى محافظة الإسماعيلية، وأرجعت الوزارة تأجيل زيارة الوزيرة إلى "لتزام طارئ لوزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية".