رانيا يوسف تكشف سر حفاظها على جمالها ورشاقتها

كشفت الفنانة رانيا يوسف، سر حفاظها على جمالها ووزنها ورشاقتها وأحب الأدوار التي تقوم بتمثيلها.



وقالت خلال لقائها في برنامج It's Show Time، والمذاع عبر فضائية cbc، إن السبب الرئيسي هو مواظبتها على أداء التمارين الرياضية، وذهابها اليومي للجيم إذا كانت غير مرتبطة بعمل فني.



وأضافت أن من أهم العوامل التي تحافظ على رشاقة جسدها هو شربها الكثير للمياه، حيث إنها تشرب ما يعادل 4 لترات مياه يوميًا، وكذلك ابتعادها عن التدخين، مؤكدة أنها تدخن مرة كل شهر، كما أنها تأكل من كل شيء ولكن بكميات قليلة وعلى فترات متقاربة.



وأوضحت أنها من الناس التي تنام مبكرًا وتستقيط مبكرًا، كما أنها تحب مشاهدة الأفلام مع ابنتيها والتي أكدت أن ابنتها الصغرى تميل للتمثيل وشاركت معها في فيلم "أسوار" وتميل ابنتها للكبرى للغناء ولكنها تدرس مجال مختلف تمامًا.



وعن أعمالها الفنية قالت إنها انتهت من تصوير فيلم "صندوق الدنيا"، مع الفنان خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، موضحة أنها تحب تمثيل قصص واقعية.

