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الكرازة

رفات القديسة تريزا يصل إلى كنيسة سانت تريز بالزيتون

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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وصل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع لكنيسة سانت تريزا للأقباط الكاثوليك بالزيتون، واستمر وجوده بالكنيسة للتبارك منه طوال اليوم، بحضور الأب موريس بساده راعي الكنيسة والأب جاك الكرملي والأب باتريك الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية بمصر والعديد من الرهبان والراهبات والشعب الذي جاء للتبارك.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية احتفال المطران كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك مع الرهبنة الكرملية في مصر ببازيليك سانت تريز بشبرا، بإبراز النذور الاحتفالية للأخوة بطرس "مدحت" صبره للقيامه، الأخ جوفاني "صالح" كمال للرحمة الإلهية، والأخ زكريا حربي للصليب، تحت عنوان "حيث لا يوجد حب إزرع حب، تحصد حب القديس يوحنا للصليب".

ترأس القداس الإلهي نيافة الأنبا كيرلس بمشاركة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر، والأب بولس ساتي المدبر البطريركي للإيبارشية الكلدانية بمصر والأب باتريك الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية بمصر، بجانب العديد من الآباء الكهنه والرهبان والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.

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