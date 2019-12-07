بعد أسر طيار.. الجيش الليبي يتوعد مليشيات الوفاق برد قاسِ

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء، اليوم السبت، بعد تنفيذها مهام قتالية.



وأضافت القيادة في بيان صادر، مساء اليوم، نقله المكتب الإعلامي للناطق الرسمي باسم الجيش، "أنه وبعد وقت وجيز يظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية".



وتابعت "أن غرفة عمليات القوات الجوية أعلنت أن سبب سقوط الطائرة عطل فني مما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة في أرض العدو، مما أدى الى أسر الطيار ومعاملته معاملة سيئة".



وأوضح البيان أن هذا يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب، محملًا المجتمع الدولي مسئولية هذا التصرف من قبل مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة.



وحملت قيادة الجيش الليبي، حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسئولية أي أذى يصيب الطيار خاصة أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين أنه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه من قبل الميليشيات.



ونوه الجيش في ختام البيان بأن الحادث يعتبر عرضيا يتعرض له أي سلاح جو في العالم، وأنه لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، متوعدا المليشيات برد قاس سيزلزل الارض من تحت أقدامهم، وفق نص البيان.

