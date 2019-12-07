الباز: لماذا لا تتولى رئاسة قصر الثقافة "منتقبة"

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حالة الجدل الواسع التي سادت بين المثقفين بعد إشاعة أنباء عن تعيين سيدة منتقبة تدعى منى القماح لرئاسة قصر ثقافة كفر الدوار.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المجتمع يجب أن يكون مجتمعا سليمًا، ولا توجد به صور نمطية، موضحا أن منى القماح تخرجت من كلية فنون جميلة، وعملت مشرفة على قطاع الرسم بقصر ثقافة كفر الدوار لسنوات، ومعروفة لدى الجميع.

واستكمل أنه يجب أن نفصل بين الحجاب كرمز ديني، وبين الحجاب والنقاب كنوع من ثقافة المجتمع، بمعنى أن هناك كثيرون يرتدون الحجاب والنقاب، كجزء من ثقافة المجتمع وليس رمزا دينيا وليس نوعا من التشدد أو التطرف.

وواصل أننا الآن أمام سيدة منتقبة، وسيرتها للوسط الثقافي معروفة، ولم تضبط متورطة في أي سلوكيات متطرفة، وتؤدي عملها بجد، فما الذي يمنع أن تتولى رئاسة قصر الثقافة.

وتابع أن هناك محاذير يجب مراعتها لسلامة الأمن القومي المصري، ولكن ليست كل المنتقبات إرهابيات، "عيب دول موجودين في بيوتنا وعارفينهم".