السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: لماذا لا تتولى رئاسة قصر الثقافة "منتقبة"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:12 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حالة الجدل الواسع التي سادت بين المثقفين بعد إشاعة أنباء عن تعيين سيدة منتقبة  تدعى منى القماح  لرئاسة قصر ثقافة  كفر الدوار.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المجتمع يجب أن يكون مجتمعا سليمًا، ولا توجد به صور نمطية، موضحا أن منى القماح تخرجت من كلية فنون جميلة، وعملت مشرفة على قطاع الرسم بقصر ثقافة كفر الدوار لسنوات، ومعروفة لدى الجميع.

واستكمل أنه يجب أن نفصل بين الحجاب كرمز ديني، وبين الحجاب والنقاب كنوع من ثقافة المجتمع، بمعنى أن هناك كثيرون يرتدون الحجاب والنقاب، كجزء من ثقافة المجتمع وليس رمزا دينيا وليس نوعا من التشدد أو التطرف.

وواصل أننا الآن أمام سيدة منتقبة، وسيرتها للوسط الثقافي معروفة، ولم تضبط  متورطة في أي سلوكيات متطرفة، وتؤدي عملها بجد، فما الذي يمنع أن تتولى رئاسة قصر الثقافة.

وتابع أن هناك محاذير يجب مراعتها لسلامة الأمن القومي المصري، ولكن ليست كل المنتقبات إرهابيات، "عيب دول موجودين في بيوتنا وعارفينهم".   

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

الرى: نصيب المواطن المصرى فى المياه 600 متر مكعب سنويًا

منذ أقل من ساعتين

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

الباز يكشف تزوير أيمن نور في أوراق رسمية بمصر وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مصر تفوز بتنظيم بطولتى كأس العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات

الصور

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

الباز يكشف تزوير أيمن نور في أوراق رسمية بمصر وتركيا (فيديو)

الباز عن استلام النقل لجرارات القطارات الجديدة: خطوة على طريق التنمية

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أيام زمان

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

حمية غذائية تطبيقها مرة واحدة في الشهر يطيل العمر المتوقع

تعرف عدد الوجبات المناسبة لمريض السكري

الموعد المثالى لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

7 أخطاء يرتكبها الرجال وتضر بصحتهم

الرئيس نيوز

الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بـ"اتفاق الرياض"

"التنمية المحلية" تناقش "خريطة المناطق الصناعية" مع المحافظين الجدد

روسيا: لم نتفق مع واشنطن على استئناف مباحثات الاستقرار الاستراتيجي

رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفدًا من "الوطنية للتدريب"

منوعات

كحكة عيد الميلاد في درسدن الألمانية تزن 3.9 طنا

روسية تفوز بلقب ملكة جمال الكرة الأرضية للمتزوجات

"مفيش دكاترة".. بلدة فرنسية تمنع مواطنيها من الموت فى الإجازة والأعياد

الشياطين تطارد الأطفال في قرى تشيكية

كشكول

قرار جمهوري بتعيين محمود قورة عميدا لطب المنوفية

بالصور.. "الفيومى" يعقد اجتماع الأمانة الفنية للتعليم المزدوج

"حجازي" يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن معايير الجودة بجامعة السادات

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لـ4 كليات

إسلام سياسي

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

تفاصيل تواصل التلفزيون الإسرائيلي مع المقاول الإخواني الأجير للظهور على شاشته

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

"قصور الثقافة" تفتتح فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومى

التراث والفلكلور الإندونيسي في ضيافة المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك