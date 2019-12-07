ترامب: لن نهدأ حتى نستعيد جميع محتجزينا لدى إيران

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه لن يرتاح حتى تستعيد الولايات المتحدة جميع محتجزيها لدى السلطات الإيرانية.



وقال ترامب في تصريح له مساء، اليوم السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقا على صفقة تبادل محتجزين مع إيران: "لن ترتاح الولايات المتحدة حتى تعيد كل أمريكي معتقل في إيران وفي جميع أنحاء العالم إلى وطنهم لأحبائهم".



وأتمت إيران والولايات المتحدة صفقة لتبادل سجينين وتم بموجبها إفراج طهران عن باحث أمريكي صيني الأصل مدان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة التي أطلقت سراح عالم إيراني مقابله.



وأوقفت طهران الباحث شيوي وانج، أثناء وجوده في إيران عام 2016 بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية، فيما أوقفت أمريكا مسعود سليماني، في أكتوبر 2018، بتهمة محاولة تصدير مواد بيولوجية من الولايات المتحدة إلى إيران دون تصريح.