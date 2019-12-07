وزير النقل: السكة الحديد خرجت من الإنعاش لمرحلة الإفاقة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إننا نسابق الزمن من أجل سكة حديد جديدة ومتطورة بدون حوادث.



وأضاف خلال أول حوار له بعد وصول جرارات السكك الحديدية الحديثة، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن السكة الحديد بدأت الخروج من الإنعاش إلى مرحلة الإفاقة، لافتًا إلى أن السكة الحديد لديها مشاكل متراكمة منذ 100 عام تقريبا ولم تحل.



وتابع: "فور توليتي المسئولية جلست مع العاملين بالسكة الحديد وأعدت الثقة لهم".



كما توجه المهندس كامل الوزير بالشكر لقناة صدى البلد وبرنامج على مسئوليتي لمشاركتهم فرحة الشعب المصري بتسلم الجرارات الجديدة.

