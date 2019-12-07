الباز عن تكريم الرئيس لأبطال الرياضة: الدولة تقدر من يعملون ولا تلتفت للثرثرة

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لكل من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي بعد إنجازاتهم التي حققوها مؤخرا، قائلا: "هذا مشهد عظيم وهائل شهده قصر الاتحادية".

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا التكريم يعكس معنى واضح وأساسي وهو أن الدولة المصرية تقدر وتكرم من يعمل ولا تلتفت لمن يثرثرون ويكثرون الحديث دون عمل.

وتابع أن هذا المشهد يؤكد أن الشعب المصري قادر فعلا على صناعة المعجزات والبطولات وتحقيق الإنجازت على الأرض.

وواصل أن السيسي يريد حاليا أن ينقل مصر من دولة مبادرات فردية إلى أن تكون الدولة كلها كبيرة ومشاركة في تحقيق الإنجازات.