الخميس.. الأنبا رافائيل يترأس أولى سهرات "الشهر المريمى" بحارة زويلة

يترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق، أولى سهرات كيهك، الخاص بتسابيح العذراء، والذى يطلق عليه الشهر المريمى، الخميس المقبل، بكنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة.



ومن المقرر أن تختتم التسبحة الكيهكية، بالقداس الإلهى يوم الجمعة 13 من نفس الشهر، وسط حضور عدد غفير من الكهنة والمكرسات والشعب القبطى.



وعلى مدار الـ30 يومًا من شهر كيهك يترأس الأنبا رافائيل، عددًا كبيرًا من التسابيح الكيهكية ما بين منطقة كلود بيك والوكالة وباب اللوق وبولاق وحارة السقايين والإسكندرية.



يُذكر أن كيهك هو الشهر القبطي الرابع، ويحتفل الأقباط بلياليه المبهجة، فى كل عام خلال فترة صوم الميلاد السنوى، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والتي خصصته الكنيسة لإكرام وتمجيد السيدة العذراء.



تؤدي معظم الكنائس القبطية التسابيح الكيهكية، فى ليلتي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بالقداس الإلهي، وتسمى تسبيحة كيهك أو التسبحة الكيهكية أو تسبحة ٧ و٤؛ لتضمنها ٤ هوسات أى "تسبحة أو ترتيل"، و٧ "ثيؤطوكيات" أي ترتيلة خاصة بالسيدة العذراء؛ لأن الكلمة القبطية "ثيؤطوكوس" تعني "والدة الإله" باللغة القبطية.