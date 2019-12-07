"لماذا الانتظار".. انتحار طالب قفزًا من أعلى عقار في إمبابة

تُجري نيابة إمبابة تحقيقات موسّعة في انتحار طالب بعد القفز من أعلي عقار بمنطقة إمبابة تاركًا رسالة تتضمن "لا أعرف لماذا أعيش، لكن أعرف إلى أين سأذهب.. فلماذا الانتظار".



كشفت التحريات عن أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط شاب من أعلى عقار بشارع البوهي إمبابة، انتقلت قوة أمنية وتبين من الفحص أن الشاب (طالب 17 سنة)، من محافظة الشرقية مصاب بكسر بقاع الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم، تم نقله إلى المستشفي إلا أنه فارق الحياة متاثرًا بإصابته.



أضافت التحريات أنه عقب تفتيش متعلقات الطالب عثر على هاتفه على رسالة محتواها "لا أعرف لماذا أعيش، لكن أعرف إلى أين سأذهب.. فلماذا الانتظار"، واستجوبت قوات الأمن والده الذي قرر أنه يعاني من اكتئاب وتغيّب منذ أمس عن المنزل؛ حتى تلقى اتصالًا هاتفيًا بنقله إلى المستشفي.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.