هاني الناظر يحذر من الاستحمام بمياه باردة في الشتاء

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من الاستحمام بمياه باردة في فصل الشتاء، قائلًا إن البعض يتباهي بأنه يستحمم أو يغسل وجهه ويديه بمياه باردة في الشتاء، وهذا أمر غير صحي.



وأوضح خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجلد يتغذى من الشعيرات الدموية، وعندما يتعرض لبرد شديد فإن الأوعية الدموية تنقبض، ويحدث جفاف.



وشدد الناظر على ضرورة شرب 3 لترات مياه في فصل الشتاء، للوقاية من جفاف الجلد.



وعن علاج قشرة الشعر، قال الناظر إنه يمكن تدليك فروة الرأس بشامبو مضاد للقشرة وتركه لمدة 8 دقائق، أو استخدام الخل بتحليله بمياه دافئة وتدليك فروة الرأس مرتين أسبوعيًا.