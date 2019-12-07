ماذا قالت أنغام عن موسم الرياض؟
السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:43 م
سناء إسماعيلطباعة
أكدت الفنانة أنغام، أن موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، موسم ناجح وحقق نسبة نجاح كبيرة منذ بدايته.
وقالت أنغام، في تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "موسم ناجح ما شاء الله وعامل بهجة ليس في المملكة العربية السعودية بل في الوطن العربي كله".
وحققت أنغام، نجاحًا كبيرًا بحفلها الذي أقيم يوم الخميس الماضي 6 ديسمبر، والذي حضره عدد كبير من جمهورها من الجنسين، وتصدرت أنغام بعدها منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها النشطاء بأنها تفوقت على الفنانة شيرين عبدالوهاب بحكمتها على المسرح وقوة صوتها.
وقالت أنغام، في تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "موسم ناجح ما شاء الله وعامل بهجة ليس في المملكة العربية السعودية بل في الوطن العربي كله".
وحققت أنغام، نجاحًا كبيرًا بحفلها الذي أقيم يوم الخميس الماضي 6 ديسمبر، والذي حضره عدد كبير من جمهورها من الجنسين، وتصدرت أنغام بعدها منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها النشطاء بأنها تفوقت على الفنانة شيرين عبدالوهاب بحكمتها على المسرح وقوة صوتها.