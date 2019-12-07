لجنة المواطنة بالوفد تلتقي الأنبا تكلا أسقف دشنا

التقى صفوت لطفي، رئيس لجنة المواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد، وألفى صموئيل عضو اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة نيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا أسقف مدينة دشنا وكل توابعها محافظة قنا.



وشهد اللقاء مجموعة من آباء كهنة المطرانية وهم القمص رويس نظيم مسئول ملف ذوى الاحتياجات الخاصة بالمطرانية والقمص يسطس وديع كاهن كنيسة القديسة دميانه بفاو قبلى، والقمص بيجول فام سكرتارية الأنبا تكلا، والقمص بقطر ثابت كاهن كنيسة أبو مناع بحري.



وقال "لطفي" إن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الهامة، والتي تدور حول زيادة تفعيل دور المواطنة وكيفية القضاء على التحديات التي تواجه هذا الملف.



وأضاف "لطفي" أن الوفد هو حزب الوحدة الوطنية وشعاره الهلال الذي يحتضن الصليب، لافتا إلي أن لجنة المواطنة بالحزب تقوم بتنفيذ توجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد في أهمية التفاعل والتواصل مع المواطنين وتوصيل صوتهم للمسئولين.



وحضر اللقاء مجموعة من الشباب المصري الذي أبدو استعدادًا جيدًا للمشاركة والتفاعل والانضمام إلى العمل في هذا الملف من خلال الانضمام لحزب الوفد.