انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

ينفرد الإعلامي محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، بوثائق ومستندات تعرض لأول مرة عن الأجير الأكبر أيمن نور، الهارب في تركيا، تكشف تفاصيل حصوله، على الجنسية التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.



ويكشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل حصول أيمن نور على الجنسية التركية من أردوغان منذ مارس الماضى، وتفاصيل الصفقة بينه وبين نظام أردوغان والإخوان للهجوم على مصر.



كما يواصل الباز، اختراق جماعة الإخوان الإرهابية وأجراءهم في الخارج، من خلال كشف خلافاتهم وانقساماتهم وصراع الكوادر مع الأجراء والشباب من أجل دولارات تركيا وقطر.



ويخصص الإعلامي محمد الباز، في "90 دقيقة" هذا الأسبوع لمحافظات الصعيد، لمناقشة قضايا المواطن والوطن فى مختلف محافظات الصعيد.



وفي أول حلقات أسبوع الصعيد، سيكون من محافظة المنيا، حيث يواصل الإعلامى محمد الباز، سلسلة 90 دقيقة مع سكان المناطق العشوائية وغير المخططة وغير الآمنة كيف كانوا وكيف أصبحوا بعد التطوير.



وفى ثالث حلقات البرنامج عن جهود الدولة فى مواجهة العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنه، يحل سكان هذه المناطق بعد تطويرها ليرصدوا رحلتهم كيف كانوا وكيف أصبحوا، من خلال استضافة الإعلامى محمد الباز 4 من سكان منطقة روضة محفوظة "عشش محفوظ سابقا"، بمحافظة المنيا ليرصدوا كيف قضت الدولة على العشوائيات فى منطقتهم وكيف كان سكان العشوائيات"المناطق غير المخططة" يعيشون فى الماضى ويروون رحلتهم من مبانى خربانه لشقق مميزة.



ويتحدث كلا من عبدالغنى جمعه خلف عبد الغنى ورضا مخيمر دسوقى علي وفاطمه ماضى محمد محمود وسحر عبدالصبور محمود احمد عن الحياة فى روضة محفوظ كيف كانت فى الماضى القريب وكيف تحولت من عشش محفوظ لعمارات جديدة.