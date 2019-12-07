جوتيريش يدعو العالم للتحلي بالشجاعة لمواجهة التغير المناخي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حكومات العالم لتتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة التغير المناخي.



وأجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مقابلة حصرية مع جوتيريش في نيويورك اليوم السبت، بعد أن حضر مؤتمر COP25 للتغير المناخي المنعقد حاليا في إسبانيا.



وقال جوتيريش إن التغير المناخي يشكل أزمة اليوم وليس مشكلة للمستقبل، ودعا الدول لفرض ضرائب على التلوث ولوقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، معربا عن قلقه من أن العالم آخذ بالانقسام إلى عالمين فرعيين لأن الاقتصادين الأكبر في العالم، الولايات المتحدة والصين، لا يزالان على خلاف.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن البلدين بحاجة لأن يكونا دعامتين أساسيتين لعالم موحد وليس مصدر انقسام لا يرغب به أحد، داعيا إلى بذل الجهود للانتقال من المواجهة إلى التعاون في مجالات مختلفة من بينها السياسة والاقتصاد والمجال العسكري والعلوم والتكنولوجيا.