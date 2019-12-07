الأنبا باخوم يجتمع مع مسئولى الأنشطة الرسولية

ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، لقاءً مع مسئولي الأنشطة الرسولية بمصر، وذلك بمشاركة الأب يوسف أسعد راعي كنيسة العذراء مريم بقبة الهواء، وذلك بمقر مركز التنمية الكاثوليكية.



يأتي ذلك اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية للجنة، حيث أكد نيافته أهمية دعم هذا الكيان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الشركة بين الأنشطة الرسولية لخدمة ونمو الكنيسة.



وأضاف أن النشاط الرسولى لا بد أن يعتمد على ثلاثة ركائز: كلمة الله المحيية، الأسرار المقدسة، حياة الشركة الداخلية ومع السلطة الكنسية المتمثلة في البطريرك، والأسقف والراعى.



وتم الاتفاق خلال الجلسة على اختيار ثلاثة منسقين لأعمال السكرتارية، وإعداد جدول الأعمال، وأيضا للتمثيل فى المجلس الرعوي للايبارشية البطريركية، كما تم التأكيد على ضرورة المشاركة في رتبة التوبة التي ستقام يوم السبت الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري بكنيسة العذراء مريم بقبة الهواء بشبرا، بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق على نشاط مشترك للتجمع يوم السبت ٦ يونيو ٢٠٢٠ صباحا ليلة عيد العنصرة يضم ممثلين عن كل نشاط لمعايشة حياة الشركة.