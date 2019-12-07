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محافظات

معهد محمد صلاح يثير أزمة في بلدته.. والأهالي يهددون بوقفة احتجاجية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الغربية شريف عبد الغنى وحسام فوزى جبر
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هدد أولياء أمور طلاب مدرسة الشيخ المعلم محمد عياد الطنطاوي للتعليم الأساسي، بقرية نجريج، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المدرسة احتجاجا على نقل أولادهم دون وجه حق إلى معهد محمد صلاح الأزهري مما يؤثر على مستقبل الطلاب.

قالت نجيبة مرسي، إحدى أولياء الأمور، إن المدرسة نبهت يوم الخميس في طابور الصباح على طلاب ومدرسين الصفوف الرابع والخامس والسادس، بعدم الحضور إلى المدرسة يوم الأحد صباحا، وتوجيه الطلاب إلى المعهد الديني فترة مسائية دون رغبة أولياء الأمور والطلبة بتأشيرة تليفونية من مدير المدرسة.

وكشفت أن "أولياء الأمور ترفض هذا القرار الخاطئ الناتج عن أشخاص ليسوا على مستوى المسئولية وليسوا ذو أمانة على أبنائنا"، مشيرة إلى أن أولياء الأمور سيقومون بوقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام المدرسة لدخول المدرسة وممارسة حقوقهم التعليمية، مضيفة: "وإن تم منع أولادنا من الدخول سيتم منعهم من التعليم نهائي، وسيتم تصعيد الموضوع إلى أعلى الجهات الحكومية المختصة".

يذكر أن محمد صلاح كان قد تبرع بإقامة المعهد الأزهري على مساحة 1500 متر، على قطعة أرض ملك الدولة، وكان يسعى أهالي القرية لبناء مكتب بريد عليها ووحدة طب بيطري، غير أن عدم وجود معهد أزهري بالقرية، دفع الأهالي للتبرع بها لقطاع المعاهد الأزهرية.

وتحمل محمد صلاح، تكاليف البناء، من خلال التبرع بنحو 18 مليون جنيه، ويتكون المبنى من بدروم و4 طوابق، بها 18 فصلا دراسيا والمكاتب الإدارية، فصول ثقافية والمعامل وغرفة الكمبيوتر ورياض أطفال، ومقر مؤسسة صلاح الخيرية في البدروم، على مساحة نحو 100 متر، إلى جانب إنشاء ملعب بالمعهد، وجرى تجهيزه بالأدوات اللازمة والأثاث، من "مقاعد جلوس وسبورات وأدوات المعامل"، وجميع الاحتياجات الدراسية، على أفضل مستوى تعليمي.

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