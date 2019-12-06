"الأعلى للثقافة" ينظم ملتقى القاهرة الدولى للشعر العربى

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بعنوان "الشعر وثقافة العصر.. دورة إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب"، خلال الفترة من 13 حتى 16 يناير 2020، بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والشعراء والنقاد من مصر ومعظم الدول العربية.



واختارت اللجنة عنوان "الشعر وثقافة العصر.. دورة إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب" ليكون عنوان الدورة الخامسة للملتقى، كما اقترحت اللجنة عددًا من المحاور الرئيسية على النحو التالي:



الأول: الشعر وثقافة العصر

ويتضمن: (القراءة الثقافية للشعر الشعر والفنون، الشعر واللغة والهوية المعاصرة مستويات التناص والاستدعاء في الشعر العربي).



الثاني: الشعر وتحولات الواقع العربي

ويتضمن: (ركائز الشعرية العربية الشعر والسلطة الشعر والنسوية تحولات الشكل الشعري).



الثالث: الشعر والتكنولوجيا

ويتضمن: (النشر الإلكتروني للشعر، من الشفاهية إلى الرقمية الشعر والدراما الشعر والترجمة).



الرابع: الشعر والنقد

ويتضمن: (الشعر ومستويات التلقي تحولات الصورة الشعرية شعرية الجسد في القصيدة الحديثة الشعر والتأويل).



ويشارك في فعاليات الملتقى أكثر من 70 شاعرا وناقدا وباحثا من مصر وخمس عشرة دولة عربية، وتختتم فعاليات الملتقى بالإعلان عن اسم الفائز بجائزة القاهرة للإبداع الشعري في دورتها الخامسة.



وتضم اللجنة المنظمة عددا من المتخصصين والنقاد والشعراء من بينهم: محمد عبد المطلب، حسن طلب، أحمد سويلم، محمد سليمان، حسين القباحي، شعبان يوسف، عبد الناصر حسن، أسامة البحيري، أحمد عنتر مصطفى، وائل حسين، وبأمانة كل من هدى عبدالدايم وإبراهيم حسين.