شكري يؤكد أهمية وجود شركاء أوروبيين في منتدى أسوان للسلام

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية يناقش الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية، ويركز على ضرورة حل النزاعات الإفريقية بطرق سلمية، من أجل فتح آفاق التنمية.



وأضاف شكري، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المهم ألا يكون المنتدى مقصور المشاركة فيه على الدول الإفريفية، وإنما شركاء أوروبيين والأمم المتحدة، ومتخصصين ليكون هناك تفاعل وتوصل لرؤى تحقق الأهداف وتفتح المجال لتعاون مثمر وليس فرض وصاية.



وأوضح وزير الخارجية، أن الكثير من النزاعات في إفريقيا هى نزاعات مزمنة، أدت إلى حدوث أضرار، حيث أن قضية التعمير ما بعد حل النزاعات المسلحة من أهم أهداف منتدى أسوان، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة بين دول القارة الإفريقية.



وأكد أنه لا بد من التكاتف بين الدول الأفريقية لمواجهة المشكلات التي تحيط بدول القارة مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، حيث لا بد أن تراعى الحلول المصالح الوطنية للدول ومصالح القارة، حيث تستدعى قضية مكافحة الإرهاب تنسيق كافة الجهود لمواجهتها.