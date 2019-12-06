الكنيسة تكشف أكذوبة معجزة صورة "شاب المنيب"

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عدم صحة ما تردد حول نزول زيت من صورة لشاب قبطي في المنيب بعد وفاته، والتي تسببت في توافد الناس لنيل البركة.



وقالت مطرانية الجيزة، في بيان لها: أرسلنا عددا من الآباء الكهنة بعد تلك الشائعات إلى المنزل الموجودة به الصورة، وأحضرنا الصورة إلى المطرانية، وقمنا أمام الجميع بتنظيفها جيدًا ووضعناها في مقر المطرانية، وللأسف الشديد لا يوجد زيت ولا خلافه، وقد حضر بعض من الآباء الكهنة وبعض من الأشخاص وشاهدوا عدم نزول الزيت وكأنها بفعل بشري.