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محطة تل أبيب

رئيس أركان جيش الاحتلال يجتمع مع رؤساء مجالس مستوطنات "غلاف غزة"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:35 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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أجرى أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المستوطنات في غلاف قطاع غزة المحاصر، للحديث حول الأوضاع الأمنية هناك، ومفاوضات تل أبيب مع حركة حماس الفلسطينية، عبر الوسطاء.

وحضر الاجتماع عدد من القادة العسكريين في جيش الاحتلال، أبرزهم اليعازر توليدانو قائد فرقة غزة، وهارتسي هاليفي قائد القيادة الجنوبية لديهم، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقال كوخافي، خلال الاجتماع، إن المفاوضات حول الهدنة مع حماس تسير بشكل إيجابي، فيما أعرب رؤساء مجالس المستوطنات عن رضاهم عن تلك المفاوضات.

ويأتي الاجتماع، في ظل استئناف الفلسطينيين، اليوم، مسيرات العودة على حدود قطاع المحاصر، تحت شعار "المسيرة مستمرة"، بعد توقفها لثالثة أسابيع متتالية، فيما أعلنت قوات جيش الاحتلال الموجودة على الحدود حالة التأهب القصوى لمواجهتها.

وأكد بنيامين نتيناهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، أن هناك مفاوضات، عبر الوسطاء، مع حركة حماس الفلسطينية، من أجل الاتفاق حول هدنة طويلة الأمد.

وقال: "المفاوضات التي تتم مع حماس بشكل غير مباشر، تدور حول عقد هدنة طويلة الأمد على حدود غزة"، وذلك رغم نفي الحركة الفلسطينية لمثل تلك التقارير.

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