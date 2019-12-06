أبرزها الطروحات الحكومية.. 3 ملفات لقطاع الأعمال خلال يناير

ترصد الدستور في التقرير التالي، أبرز الملفات على مائدة وزارة قطاع الأعمال العام خلال شهر يناير القادم والتي تعكف الوزارة على الانتهاء منها.



يعد الملف الأول الذي سيتم العمل عليه خلال شهر يناير القادم هو تسليم الماكينات الجديدة لمصانع الغزل والنسيج عقب توريد مقدمات الدفعة الثانية لها.



ويعد الملف الثاني خلال شهر يناير القادم هو استئناف طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.



أما الملف الثالث فهو الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمشروع التحول الرقمي للشركات.



يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.