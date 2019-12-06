الجمعة 06 ديسمبر 2019 الموافق 09 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة توجيه أصول وأموال الأوقاف لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتوجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو توجيهها إلا في الأغراض المخصصة لها، مُشددةً على أنه لا يمكن التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وبتطبيق شروط الواقفين، باعتبار أن الوقف ملك لأصحابها.

وتعمل هيئة الأوقاف المصرية على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظرًا لضعف إيراداتها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 02).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

6 آلاف برميل في اليوم.. اكتشاف بئر بترول جديدة في برج العرب

منذ يوم

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

الصور

image description

كواليس.. مباراة بيراميدز والنجوم في كأس مصر

image description

نجوم الفن في عزاء محمد خيري بمسجد عمر مكرم

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي

image description

تدريب الأهلي الأخير قبل لقاء الهلال السوداني

image description

قافلة سكانية بعزبة حوض 10 بحي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صورة

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

6 آلاف برميل في اليوم.. اكتشاف بئر بترول جديدة في برج العرب

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

"الأكل المقيد زمنيا" يحسن صحة مرضى متلازمة التمثيل الغذائي

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

الرئيس نيوز

الحكومة تنفى إنشاء اتحاد بديل عن نقابة التجاريين

الاستئناف تعلن التصالح مع صلاح دياب والجمال في قضية أراضي طريق إسكندرية

الحكومة: لا صحة لإغلاق ورش شق الثعبان لصالح مستثمر أجنبى

ترامب ينفي إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

منوعات

الانتحار.. أرقام "مخيفة" والغالبية من العالم الثالث

القهوة تشارك في "قطع غيار" سيارتك الجديدة

أمازون تسحب "قمصان الموت"

علماء يعثرون على زجاجات صبغة شعر إبان الحرب الأهلية الأمريكية

كشكول

محمد غانم رئيسًا للإدارة المركزية للجامعات الخاصة

40 ألف طالب يخضعون للفحص الطبي بجامعة الزقازيق

"الوطنية لليونسكو" تنظم الدورة الأولى لفعاليات أولمبياد الألكسو

حقيقة إجراء امتحانات الأول الثانوي بنظام "البوكليت والبابل شيت"

إسلام سياسي

ليزا سميث.. رحلة من "دفاع إيرلندا" إلى "داعش" تنتهي في السجن

كواليس خلافات قادة الإخوان ووائل غنيم

أنباء بشأن القبض على الإعلامي الإخواني أحمد منصور في ألمانيا

كيف نشر "داعش" بيان هجوم لندن الإرهابي بعد حجبه من "التليجرام"؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

ملتقى المبدعات العربيات يكرم عددًا من النساء المساهمات في الشأن العربي

افتتاح أولى حفلات الكلثوميات في المانسترلي

"قومي الطفل" يختتم فعاليات قافلة عيالنا بالوادي (صور)

سلوى الأمين تهدى درع ديوان أهل القلم لأمين الأعلى للثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك