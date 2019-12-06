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اقتصاد

إدراج من يثبت تهربه من الجمارك ضمن الحالات عالية المخاطر بالضرائب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
جريدة الدستور
حسن كامل - راندا التوني
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أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من حصيلة الضرائب والرسوم، وفي ظل التعاون والتكامل بين المصالح الإيرادية المختلفة، فإنه قد تم الربط بين بيانات مصلحتى الجمارك والضرائب لتيسير وسرعة إتاحة بيانات المتهربين من الجمارك لمصلحة الضرائب، ومن الضرائب للجمارك لإحكام حصر المجتمع الضريبي والجمركي وضمان التحصيل الفعال للإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة.

وأضاف حسين، أنه في حال ثبوت تهرب أحد المسجلين أو الممولين فى مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة – دخل) فإنه بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وثبوت تهمة التهرب الضريبي المنسوبة إليه وتحويله إلى مكافحة التهرب الضريبى سيتم إدراج ملفه ضمن الحالات العالية المخاطر في قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة مصلحة الجمارك، وكذلك الحال بالنسبة للمتهربين من الجمارك سيتم إدراجهم في قائمة الحالات عالية المخاطر فى المنظومة الإلكترونية للضرائب.

وأوضح حسين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالمصلحة تقوم بتوفير معلومات عن كافة تعاملات المسجلين بيعًا وشراءً، وذلك في إطار تعميم الميكنة بكافة الخدمات المقدمة من المصلحة لتيسير وسرعة تداول البيانات، لافتًا إلى أنه من خلال تفعيل شبكة معلومات تربط الجهات الإدارية المختلفة بالدولة ومنها مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك فإنه أصبح من السهل تبادل المعلومات والاستفادة منها بما يخدم المحافظة على حقوق الدولة والخزانة العامة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه فى حالة وضع ملف لأحد الممولين أو المسجلين ضمن قائمة الحالات عالية المخاطر في منظومة الضرائب المصرية سيتم إخضاع الملف للفحص الدورى والمستمر.

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