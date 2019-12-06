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عالم

تورط فى محاولة اغتيال "الجبير".. من هو عبدالرضا شهلان رجل الحرس الثورى؟

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة مالية بقيمة 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تقود للقبض على عبد الرضا شهلاي القيادي في الحرس الثوري الإيراني والمتورط في عمليات إرهابية منذ سنوات ضد المصالح الأمريكية وحلفائها.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن عبدالرضا شهلاي:

- شارك عبدالرضا شهلاي في نقل السلاح إلى ميليشيات الحوثي، والتخطيط لاعتداءات في المنطقة، وذلك عبر استهدف السفن النفطية والتجارية التي تمر بمياه الخليج.

- شارك "شهلاي" في محاولة اغتيال عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي وذلك عام 2011 في واشنطن، حينما كان سفيرا للمملكة لدى الولايات المتحدة.

- أعلنت السعودية والبحرين والإمارات في أكتوبر 2018 عن فرض عقوبات على قادة بالحرس الثوري الإيراني من بينهم شهلاي إلى جانب قائد فيلق القدسي قاسم سليماني، وحامد عبداللاهي، ونص القرار على تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء، كما حظر التعامل معهم من قبل الأشخاص في الدول الأعضاء.

- صنفت الولايات المتحدة عبدالرضا شهلاي في أكتوبر 2018 وقادة آخرين بالحرس الثورى على قوائم الإرهاب ومن بينهم قاسم سليماني وحظرت على مواطنيها وشركاتها التعامل معهم بجانب منع شركائها من التعامل معهم، وذلك بتهمة دعم الإرهاب وتقديم الدعم لحركة طالبان الافغانية وتمويل الجماعات الإرهابية.

- فرضت كندا عام 2011 عقوبات على عبدالرضا شهلاي وذلك بعد ثبوت تورطه إلى جانب إيرانيين آخرين في محاولة اغتيال الجبير بواشنطن، ومنعت كندا وفق هذا القرارأي كندي أو أي كيان كندي من القيام بتعاملات مالية مع الأشخاص المعنيين وهم شهلاي ومنصور عرببسيار، وغلام شكوري ضابط بفيلق القدس، والضابط حميد عبدالله.

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