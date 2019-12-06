حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 6 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تاثيرات جيدة ترافقك وتتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها أو عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعة.



عاطفيًا: رومانسية كبيرة متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة.



صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.