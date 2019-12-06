حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 6 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.

عاطفيًا: فينوس في برج الثور يجعلك تعبر عن مشاعرك بطلاقة أكثر من العادة، وتطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط.

صحيًا: لا تكثر من حصص المشي صعودًا فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.