طارق حجي: "السلفيين كانوا بيدوسوا على القانون بس اتعلموا الأدب"

قال طارق حجي المفكر المصري، "إن السلفيين رفضوا الوقوف خلال عزف النشيد الوطني لأنه بدعه كما يدعون، وكانوا بيدوسوا على القانون بس اتعلموا الأدب".



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن السلفيين حاليا يقفون احتراما عند سماع النشيد الوطني لأنه لا تهاون مع المخطئين فالسلام الجمهوري شرف للدولة ولا يوجد به تهاون.



وأوضح أن الدولة غير حريصة بالشكل الكامل على مدنية الدولة كونها تسمح بالعديد من الآراء داخل الدولة التي لو كانت المواطنة والدولة المدنية هي الشعار لم تكون تحدث مثل تلك الأمور.



وأشار إلى أن الدولة المدنية يجب أن تكون شاغل الحكومة الرئيسي، لافتا إلى أن الإعلام حاليًا ليس في أفضل أحواله رغم قدرته الكبيرة على التأثير.

