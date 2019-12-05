الشرطة الألمانية تضبط سائق شاحنة يشاهد فيلمًا جنسيًا أثناء القيادة

ضبطت الشرطة الألمانية سائق شاحنة نقل، وهو يشاهد أحد أفلام الإثارة الجنسية من هاتفه النقال خلال قيادته للشاحنة، بعد أن لفت نظرها من خلال طريقته الغريبة في القيادة بمنطقة بفالتس الألمانية.



وقالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، إن السائق كان يسير مساء أمس الأربعاء على الطريق الاتحادي رقم 10 عند بلدة بيركفايلر على بعد 16 كيلومترا جنوبي طريق الكروم، عندما "راح يقود الشاحنة بصورة متعرجة بتأثير البهجة التي يشعر بها".



أضافت الشرطة أنه كان يشاهد الفيلم خلال القيادة من خلال حاسوب لوحي(تابلت)، مضيفة أن السائق اعترف "نادما" بأن الفيلم أعجبه بشدة لدرجة أنه انحرف بالشاحنة خلال القيادة.



وذكرت الشرطة أنه دفع غرامة قدرها 150 يورو، ولم تجب الشرطة عن سؤال حول بيانات هذا الفيلم.



وقال متحدث باسم الشرطة، إن الأمر يمثل مشكلة يواجهها رجال الشرطة كثيرا، مبينا بالقول: "نواجه دائما حوادث اصطدام لأن سائق شاحنة ينظر إلى إحدى الشاشات الإلكترونية معه".