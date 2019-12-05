الدولار يتراجع لأدنى مستوياته عالميًا

تراجع الدولار، اليوم الخميس، متجهًا إلى أدنى مستوياته فى شهر أمام سلة من العملات بفعل ضغوط مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية التى جاءت أضعف من المتوقع وأداء قوي هذا الأسبوع لليورو والجنيه الإسترليني.



وتحركت أغلب العملات في نطاقات ضيقة بعد الاضطراب الناجم عن أنباء متضاربة عن مصير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين والغموض المحيط بما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع قبل 15 ديسمبر، عندما يبدأ سريان رسوم أمريكية إضافية على سلع صينية.



وارتفع الإسترلينى بأكثر من 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري مقابل الدولار، إذ يبدو أنه من المرجح أن يفوز حزب المحافظين بأغلبية في انتخابات الأسبوع المقبل.