يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

لقيت مدرسة علوم مصرعها على يد نجلها الذي ذبحها وهشم رأسها وقطع يديها، في قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالي قرية كوم النور، بمصرع مدرسة علوم على يد نجلها.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لسيدة تدعى "نادية محمد فهمى" 55 سنة، مدرسة علوم، وعثر عليها غارقه في دماءها ومذبوحة من الرقبة ومهشمة الرأس ويديها مقطوعة.



وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها "محمد عبد الله" 28 سنة، وأن زوجة شقيقه سمعت صوت شديد في شقة المجني عليها فأخبرت زوجها الذي صعد مسرعًا فوجد والدته غارقة في دماءها على يد شقيقه.



تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.