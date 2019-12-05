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عالم

ماكرون: عقد قمة رباعية حول سوريا وليبيا خلال أشهر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيتم عقد قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو بالعاصمة البريطانية لندن، أنه يكن كل الاحترام لجهود تركيا في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تكثيف الحوار بين حلفاء الناتو، من أجل الحيلولة دون ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرقي سوريا مجددا.

وأشار إلى وجود عدد من القضايا المختلف عليها بين تركيا وفرنسا، مشددا في هذا السياق على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين.

وفيما يخص علاقات بلاده مع روسيا، صرح ماكرون أنه زود زعماء الناتو بطبيعة العلاقة القائمة بين موسكو وباريس.

وتابع قائلا: "نولي أهمية لحماية أوروبا وتحقيق استقرارها، وهذا الأمر لن يتم إلا عبر علاقات جيدة مع روسيا، وموسكو لم تعد عدوا للناتو".

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