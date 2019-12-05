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عالم

"أمير الظلام".. أبرز المعلومات عن نائب زعيم داعش "أبو خلدون"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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أكدت السلطات الأمنية العراقية، أمس الثلاثاء، القبض على "أبو خلدون" نائب زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي وذلك في محافظة كركوك.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أبو خلدون نائب البغدادي زعيم داعش الإرهابي السابق:

- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في فبراير 2017، عن مقتل 5 من قادة تنظيم "داعش"، من بينهم أبو خلدون بقصف جوي استهدف مواقع المسلحين في الجانب الغربي لمدينة الموصل، لكن اتضح لاحقا أنه لم يقتل.

- يعتبر أبو خلدون، ابن عم أبو بكر البغدادي ويلقب بـ"أمير الظلام" في محافظة صلاح الدين، وهو شقيق الإرهابي هيثم السبع، المُشارك بعملية تفجير مرقد الإمامين العسكريين بالعراق.

- كان يشغل ابن خلدون منصب الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين، خلال سيطرة داعش على المحافظة.

- تولى أبو خلدون ملف الاستخبارات في داعش لفترة طويلة حتى مقتل البغدادي فقد كان أحد نوابه، ولعب دورا كبيرا في تحديد الأهداف التي كان يستهدفها مقاتلي التنظيم.

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