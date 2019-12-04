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إيطاليا تتهم فيات بتقليل قيمة كرايسلر الأمريكية بمقدار 5.6 مليار دولار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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اتهمت السلطات الضريبية الإيطالية مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر أوتوموبيلز بتقليل قيمة كرايسلر، وهي الفرع الأمريكي للمجموعة بمقدار 1ر5 مليار يورو (6ر5 مليار دولار) في أعقاب الاستحواذ على الأخيرة على مراحل استمرت عدة سنوات، وهو يعني مطالبة المجموعة بسداد مبلغ كبير للضرائب في إيطاليا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن النزاع بين السلطات الضريبية ومجموعة فيات كرايسلر يتعلق بخطة إعادة الهيكلة التي تمت في أكتوبر 2014 في أعقاب شراء فيات الإيطالية الجزء الأخير من أسهم كرايسلر.
وكانت صفقة شراء فيات لكرايسلر قد استغرقت حوالي 5 سنوات، وتم الاستحواذ النهائي عندما أعلنت الشركة الأمريكية التي تنتج سيارات دودج ورام وجيب إفلاسها.
وأدت عملية إعادة الهيكلة إلى إنشاء شركة فيات كرايسلر القائمة اليوم، والتي تم تسجيلها في هولندا على أن يكون تسجيلها الضريبي المختار في بريطانيا، وليس في مدينة تورينو الإيطالية حيث يوجد المقر الرسمي لشركة فيات على مدى أكثر من 100 سنة.
وخضع قرار انتقال الشركة إلى هولندا وبريطانيا لما يسمى ضريبة الخروج في إيطاليا، والتي يتم فرضها على الشركات عندما تقرر الخروج من البلاد.

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